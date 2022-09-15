Доступна полностью переработанная среда разработки Arduino IDE 2.0

После трёх лет альфа- и бета-тестирования сообщество Arduino, развивающее серию открытых плат на базе микроконтроллеров, представило стабильный релиз интегрированной среды разработки Arduino IDE 2.0, предоставляющей интерфейс для написания кода, компиляции, загрузки прошивок на оборудование и взаимодействия с платами в процессе отладки. Разработка прошивок производится на специально созданном языке программирования, напоминающем Си и позволяющем быстро создавать программы для микроконтроллеров. Код интерфейса среды разработки написан на языке TypeScript (типизированный JavaScipt), а бэкенд реализован на языке Go. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Подготовлены готовые пакеты для Linux, Windows и macOS.

Ветка Arduino IDE 2.x является полностью новым проектом, не имеющим пересечений по коду с Arduino IDE 1.x. В качестве основы Arduino IDE 2.0 использован редактор кода Eclipse Theia, а настольное приложение собрано с использованием платформы Electron (Arduino IDE 1.x написан на Java). Связанная с компиляцией, отладкой и загрузкой прошивок логика вынесена в отдельный фоновый процесс arduino-cli. Интерфейс по возможности попытались сохранить в привычном для пользователей виде, одновременно модернизировав его. Пользователям Arduino 1.x предоставлена возможность обновления до новой ветки с преобразованием имеющихся плат и библиотек функций.

Среди наиболее заметных пользователю изменений:

Более быстрый, отзывчивый и современно выглядящий интерфейс с несколькими режимами представления информации.

Поддержка автодополнения ввода названий функций и переменных с учётом имеющегося кода и подключенных библиотек. Информирование об ошибках во время набора. Операции, связанные с разбором семантики, вынесены в компонент, поддерживающий протокол LSP (Language Server Protocol).

Средства навигации по коду. В контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на функции или переменной, показываются ссылки для перехода на строку, в которой определены выбранная функция или переменная.

Встроен отладчик, поддерживающий отладку в live-режиме и возможность использования точек останова.

Поддержка тёмного режима оформления.

Для людей, работающих над проектом на разных компьютерах, добавлена поддержка сохранения работы в облаке Arduino Cloud. На системах в которых не установлен Arduino IDE 2 предоставлена возможность редактирования кода при помощи web-интерфейса Arduino Web Editor, который поддерживает в том числе работу в offline-режиме.

Новые менеджеры плат и библиотек.

Интеграция с Git.

Система мониторинга последовательного порта (Serial Monitor).

Построитель графиков (Plotter), позволяющий представить возвращаемые платой переменные и другие данные в форме наглядного графика. Возможен одновременный просмотр вывода в текстовой форме и в виде графика.

Встроенный механизм проверки и доставки обновлений.

Источник: opennet.ru