Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0

Представлен релиз кроссплатформенной клиент-серверной системы резервного копирования Bacula 13.0.0. Ветка 12.x пропущена для разделения нумерации версий между свободной и коммерческой редакциями — в свободной версии используются нечётные номера веток, а в коммерческой — чётные. Код свободной редакции Bacula распространяется под лицензией AGPLv3, но излишний контроль над ходом разработки и урезание функциональности в пользу коммерческой версии несколько лет назад привёл к созданию форка — Bareos, который активно развивается и конкурирует с Bacula.

Основные новшества Bacula 13.0.0:

Задействован новый формат каталога резервных копий, что требует одновременного обновления управляющего процесса Director и Storage Daemon, отвечающего за предоставление ресурсов для сохранения резервных копий. File Daemon необходимо обновить, если он запускается на в одной системе с новым Director или Storage. Для автоматизации преобразования старого формата каталога в новый в состав включены необходимые инструменты, но в процессе обновления потребуется примерно в два раза больше дискового пространства, чем занимаемое текущим каталогом резервных копий.

Реализована поддержка «групп хранения».

Добавлен плагин для Kubernetes.

Добавлена опция для отдельного сохранения только ACL и метаданных файлов.

Добавлена поддержка Windows CSV (Cluster Shared Volumes).

В каталоге объектов предоставлена возможность использования тегов.

В FileSet разрешено использование хешей SHA256 и SHA512.

Добавлена возможность аутентификации через LDAP.

Источник: opennet.ru