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Доступна система резервного копирования nxs-backup 3.7.0

Опубликован выпуск инструментария резервного копирования nxs-backup 3.7.0, позволяющего создавать резервные копии, выполнять их ротацию и сохранять на локальных или внешних хранилищах. Помимо резервного копирования файлов поддерживается создание бэкапов различных СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Резервные копии могут храниться как локально, так и в удалённых хранилищах (S3, FTP, SSH, SMB, NFS, WebDAV), для работы с которыми используются различные библиотеки. Благодаря мини-фреймворку go-nxs-appctx, есть возможность использовать в конфигурации переменные окружения. Резервное копирование можно осуществлять не только за указанный период времени, но и с учётом поддержания конкретного количества бэкапов. Есть функция самообновления и возможность расширить функциональность за счет пользовательских скриптов.

В новой версии:

  • Изменена лицензия на код проекта, теперь это Apache 2.0 (была лицензия GPLv3).
  • Добавлена интеграция с мониторингом для получения метрик приложения и статусов работ. Ранее можно было только рассылать события логов через хуки с настройкой разных уровней, и получать информацию об ошибках или событиях нужных уровней. В новой версии добавились следующие метрики:
    • Размер файла бэкапа
    • Корректность сбора бэкапа
    • Время сбора бэкапа
    • Корректность доставки бэкапа
    • Время доставки бэкапа
    • Наличие новой версии
  • Для дифференциации метрик используются такие метки как:
    • project
    • server
    • job name
    • job type
    • source
    • target

    Теперь можно в достаточной мере идентифицировать каждый бэкап и настраивать соответствующие алерты, в дополнение (или вместо) имеющихся алертов с помощью хуков.

Источник: opennet.ru

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