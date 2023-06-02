Доступна система управления исходными текстами Git 2.41

Напомним, что Git хранит все данные в форме объектов, которые размещаются в отдельных файлах. Для повышения эффективности работы с репозиторием объекты дополнительно помещаются в pack-файлы, в которых информация представлена в форме потока из объектов, следующих друг за другом (аналогичный формат используется при передаче объектов командами git fetch и git push). Для каждого pack-файла создаётся индексный файл (.idx), позволяющий по идентификатору объекта очень быстро определить смещение в pack-файле, по которому хранится данный объект.

Включённый в новом выпуске обратный индекс нацелен на оптимизацию процесса определения идентификатора объекта по информации о размещении объекта в pack-файле. Ранее такое преобразование выполнялось на лету во время разбора pack-файла и хранилось только в памяти, что не позволяло повторно использовать подобные индексы и вынуждало генерировать индекс каждый раз. Операция построения индекса сводится к построению массива из пар «объект-позиция» и его сортировке по позиции, что может занимать много времени для больших pack-файлов.

Например, операция вывода содержимого объектов, в которой используется прямой индекс, выполнялась в 62 раза быстрее, чем операция показа размера объектов, для которой данные о связи позиции с объектом не индексировались. После использования обратного индекса указанные операции стали занимать примерно одинаковое время. Обратные индексы также позволяют ускорить операции отправки объектов при выполнении команд fetch и push за счёт прямой передачи уже готовых данных с диска.