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Доступна система управления проектами Trac 1.6

После четырёх лет разработки представлен новый стабильный выпуск системы управления проектами Trac 1.6 (ветка 1.5 была экспериментальной), предоставляющей web-интерфейс для работы с репозиториями Subversion и ​Git, встроенный Wiki, систему отслеживания ошибок и раздел планирования функциональности для новых версий. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD. Для хранения данных могут применяться СУБД ​SQLite, ​PostgreSQL и ​MySQL/MariaDB.

Trac придерживается минималистичного подхода к управлению проектом и позволяет автоматизировать типовые рутинные операции с минимальным влиянием на уже сложившиеся в среде разработчиков процессы и правила. Встроенный wiki-движок даёт возможность использовать wiki-разметку в описаниях проблем, целей и коммитов. Поддерживается создания ссылок и организация связей между сообщениями об ошибках, задачами, изменениями в коде, файлами и wiki-страницами. Для отслеживания всех событий и активности в проекте предлагается интерфейс в виде шкалы времени.

В форме плагинов доступны модули для ведения новостных лент, создания дискуссионной площадки, проведения опросов, взаимодействия с различными системами непрерывной интеграции, генерации документации в Doxygen, управления загрузками, отправки уведомлений через ​Slack, поддержки Subversion и Mercurial.

Среди изменений в Trac 1.6:

  • Реализована поддержка Python 3.
  • Обеспечена совместимость с шаблонизатором Jinja2 3 и библиотекой MarkupSafe 2.1.0. Встроенная библиотека jQuery обновлена до версии 3.6.3.
  • В команду «trac-admin initenv» добавлена опция «—no-default-data» для создания пустого окружения без отчётов, групп полномочий и примеров.
  • Предоставлена возможность перенаправления открытых тикетов из Ticket Admin на страницу Milestones.

Источник: opennet.ru

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