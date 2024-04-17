Доступна среда рабочего стола LXQt 2.0.0

Представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.0.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

В процессе разработки ветки LXQt 2.0 основное внимание уделено переводу компонентов проекта и приложений с Qt 5 на использование библиотеки Qt 6.6. Для обеспечения корректного стиля оформления приложений, использующих Qt5, и работы в них предлагаемой в LXQt реализации диалога открытия файлов, предоставлена возможность установки старых библиотек libqtxdg-3.12.0, lxqt-qtplugin-1.4.1 и libfm-qt-1.4.0, параллельно с их новыми версиями из LXQt 2.0.0, использующими Qt 6. Релиз эмулятора терминала QTerminal 2.0, переведённый на Qt6, будет опубликован позднее. До этого предлагается использовать версию QTerminal 1.4 на базе Qt5.

В новой версии также проведена адаптация окружения для использования протокола Wayland. В текущем виде не все компоненты LXQt переведены на Wayland и полная поддержка данного протокола ожидается в версии LXQt 2.1, запланированной на осень этого года. В версии LXQt 2.0.0 полноценная поддержка Wayland обеспечена в файловом менеджере PCManFM-Qt, системе уведомлений, рабочем столе, утилите для запуска программ (Runner), панели, интерфейсе выхода из системы, интерфейсе настройки LXQt и большинстве приложений. Пока не завершён перевод на Wayland панельных плагинов с реализацией панели задач, переключателя виртуальных рабочих столов и индикатора раскладки клавиатуры, а также утилиты для создания скриншотов, системы клавиатурных комбинаций и конфигураторов устройств ввода, монитора и блокировки экрана.

При этом отмечено, что вместо пока не портированных на Wayland компонентов можно использовать возможности, предоставляемые композитными серверами на базе Wayland, т.е. при должном навыке можно настроить полностью работающее окружение LXQt поверх Wayland. LXQt не привязан к отдельным композитным менеджерам и может использоваться с LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland и другими композитными менеджерами на базе Wayland, основанными на библиотеке wlroots и поддерживающими протокол «layer-shell».

Среди других изменений в LXQt 2.0.0: