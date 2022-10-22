Доступно пользовательское окружение PaperDE 0.2, использующее Qt и Wayland

Опубликовано легковесное пользовательское окружение PaperDE 0.2, построенное с использованием Qt, Wayland и композитного менеджера Wayfire. В качестве хранителя экрана могут использоваться компоненты swaylock и swayidle, для управления буфером обмена — clipman, а для вывода уведомлений — фоновый процесс mako. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты подготовлены для Ubuntu (PPA) и Arch Linux (AUR).

Разработчики проекта пытаются совместить минимальное потребление памяти и ресурсов CPU с современно выглядящим адаптивным интерфейсом, пригодным для использования на настольных системах, планшетных ПК и мобильных устройствах. Наиболее часто используемые приложения можно закрепить на панели задач. На экране также можно размещать виджеты (пока предложено только 16 виджетов, но со временем их число планируется увеличить).

Для управления может использоваться как мышь, так и сенсорный экран. На устройствах с небольшим экраном чтобы не загромождать интерфейс лишними кнопками используется универсальная навигационная кнопка, при одинарном нажатии на которую показывается страница со списком приложений, а при двойном нажатии отображается список запущенных задач.

Проектом также развивается собственный набор типовых приложений C-Suite, включающий экранную клавиатуру, файловый менеджер, просмотрщик изображений, просмотрщик PDF, тестовый редактор, календарь, эмулятор терминала, программу для рисования, архиватор, системный монитор, программу для создания скриншотов.