Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 23.2, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.3 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.7 ГБ) и сборки (1.8 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.4. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции.

Задействован мультимедийный сервер Pipewire 1.0.

Обновлён инсталлятор, в котором упрощён интерфейс пользователя и налажена генерация /etc/fstab.

Добавлена новая утилита «MX Locale» для управления системными локалями и выбора языка по умолчанию.

Добавлена новая утилита papirus-folder-colors для изменения цветового оформления каталогов в темах Papirus.

В сборке «AHS Xfce» c расширенной поддержкой оборудования, задействовано ядро Linux 6.6 с патчами liquorix, новая версия Mesa и обновления прошивок.

Приложение для работы с камерой webcamoid в сборке с KDE заменено на kamoso, а в сборках с Xfce и fluxbox на guvcview.

В iso-образы добавлен пакет build-essential, который может потребоваться для компиляции драйверов.

Также состоялся выпуск дистрибутива AV Linux 23.1, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (5.3 ГБ).

Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения поставляется Enlightenment. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

В новом выпуске:

Пакетная база обновлена до MX-23 и Debian 12. В качестве ядра Linux задействован выпуск 6.6.9 с патчами Liquorix.

Пользовательское окружение Xfce заменено на Enlightenment 0.25.4.

По умолчанию задействован мультимедийный сервер PipeWire 1.0.0.

Предоставлена возможность выбора системы инициализации: systemd или sysvinit (по умолчанию).

Обновлены версии программ: Ardour 8.2.5, Audacity 3.4.0, AviDemux 2.8.1, Blender 4.0.2, Cinelerra 20231230, Harrison Mixbus 32C 9.2.172 (demo), Hydrogen 1.2.0, Kdenlive 23.08.4, Musescore 4 Openshot 3.1.1, Reaper 7.07 (demo).

Предложено более 1000 открытых и коммерческих звуковых плагинов.



Источник: opennet.ru