Доступны OmniOS CE r151048 и OpenIndiana 2023.10, продолжающие развитие OpenSolaris

Доступен релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151048, основанного на наработках проекта Illumos и предоставляющего полноценную поддержку гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться как для построения масштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения.

В новом выпуске:

Добавлена поддержка устройств NVMe 2.x.

Добавлена возможность проброса ATA-команд (ATA PASS-THROUGH), позволяющего без лишних манипуляций использовать утилиту smartctl для SATA-дисков.

В ядре добавлена поддержка новых CPU AMD. Добавлена поддержка счётчиков производительности, предоставляемых в процессорах AMD Zen 4. Для повышения производительности виртуальных машин и снижения накладных расходов при переключении контекста на системах с процессорами AMD Zen 4 задействовано расширение IBRS.

Из Illumos перенесены изменения, улучшающие поддержку CIFS/SMB.

В драйвер lofi добавлена поддержка операций DISCARD/TRIM.

Улучшена поддержка IPv6.

Добавлена поддержка SMBIOS 3.7.

Реализации утилиты «which» заменена на вариант, написанный на языке Си (ранее применялась реализация на csh).

В утилиту svccfg добавлен параметр «-z» для работы с сервисами в неглобальных зонах.

Удалено приложение printmgr, которое несовместимо с новыми версиями Java.

В стандартную библиотеку добавлена функция strtonumx, дополняющая функцию strtonum.

Добавлена новая экспериментальная зона изоляции «emu», предназначенная для запуска систем в эмуляторе QEMU.

В зонах LX, предназначенных для запуска Linux, налажена загрузка busybox, в setsockopt() добавлена поддержка опции IPV6_RECVERR, обеспечено выставление параметра AT_SECURE для пользователя root.

В гипервизоре Bhyve существенно ускорена работа с таблицами страниц памяти, что позволило сократить время загрузки гостевых систем. Расширены возможности драйвера виртуальных сетей viona.

В команду пакетного менеджера «pkg list» добавлена поддержка опций «-o» и «-F» для управления форматом вывода. В «pkg list -i» обеспечен показ доступных для установки пакетов.

Объявлен устаревшим загрузчик GRUB, который будет удалён в одном из будущих выпусков. Также объявлены устаревшими Python 2 и OpenSSL 1.0.x и 1.1.1. В OpenSSH прекращена поддержка механизма обмена ключами GSSAPI.

По умолчанию задействован набор компиляторов GCC 13. Обновлены OpenSSL 3.1.4, BIND 9.18.19, OpenSSH 9.4.1, tcsh 6.24.10, SQLite 3.43.1 и другие внешние компоненты.

Дополнение: В конце октября опубликован релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2023.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов — серверная редакция с консольными приложениями (1 ГБ), минимальная сборка (501 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (1.9 ГБ).

Основные изменения в OpenIndiana 2023.10:

Обновлены версии Clang 17, GCC 13, Golang 1.21, Firefox 119, Inkscape 1.2.1, Samba, драйверов NVIDIA.

Подготовлен пакет с OpenSearch, форком Elasticsearch.

Осуществлён переход на новую ветку библиотеки OpenSSL 3.1.

Обеспечено автоматизированное импортирование последних версий Python-пакетов в репозиторий.

Улучшена поддержка JDK.

Решены проблемы с Virtualbox.

Источник: opennet.ru