Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе

После пяти лет разработки опубликован релиз мобильной платформы /e/OS 1.0, основанной Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Одновременно представлен подготовленный проектом смартфон Murena One, нацеленный на обеспечение конфиденциальности пользовательских данных. Проектом также предоставляются прошивки для многих популярных моделей смартфонов и предлагаются редакции смартфонов Fairphone 3/4, Teracube 2e и Samsung Galaxy S9 с предустановленной платформой /e/OS. Всего проектом официально поддерживается 269 смартфонов.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется в том числе и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов.

Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) — DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Другой особенностью платформы является существенно переработанный интерфейс пользователя, который включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись ([email protected]), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (PdfViewer), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI).

Среди изменений в новой версии /e/OS:

Добавлена поддержка более 30 новых смартфонов, включая ASUS ZenFone 8/Max M1, Google Pixel 5a/XL, Lenovo Z5 Pro GT, Motorola Edge/Moto G/Moto One, Nokia 6.1 Plus, OnePlus 9, Samsung Galaxy S4/SIII, Sony Xperia Z2/XZ2, Xiaomi Mi 6X/A1/10 и Xiaomi Redmi Note 6/8.

Добавлен межсетевой экран для ограничения доступа установленных приложений к данным пользователя, блокирования встроенных в приложения трекеров и предоставления фиктивной информации об IP-адресе и местоположении.

Предложен менеджер установки приложений App Lounge, предоставляющий единый интерфейс для поиска и загрузки сторонних программ из различных источников (F-droid, Google Play). Поддерживается управление установкой как Android-программ, так и самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Apps).

На устройствах, для которых обеспечен стабильный уровень поддержки, реализовано прохождение тестов Google SafetyNet, в рамках которых производится проверка защиты от типовых проблем с безопасностью.

Предоставлен виджет для просмотра параметров учётной записи.

Предложен новый пользовательский интерфейс в программах для чтения электронной почты, обмена сообщениями и работы с камерой.

Реализован новый сервис eDrive с поддержкой синхронизации файлов с устройства на внешний сервер в режиме реального времени.

Переработана цветовая схема BlissLauncher и добавлен удаляемый виджет с прогнозом погоды.

Из LineageOS 18 (на базе Android 11) перенесены исправления ошибок и проблем с безопасностью. Обновлены программа для работы с картами MagicEarth 7.1.22.13, web-браузер Bromite 100.0.4896.57, почтовый клиент K9Mail 6.000, программа для обмена сообщениями QKSMS 3.9.4, календарь-планировщик Etar 1.0.26 и набор сервисов microG.

Подготовленный проектом смартфон Murena One оснащён 8-ядерным процессором Mediatek Helio P60 2.1GHz, GPU Arm Mail-G72 900MHz, 4ГБ ОЗУ, 128GB Flash, 6.5-дюймовым экраном (1080 x 2242), 25-мегапиксельной передней камерой, 48-, 8- и 5-мегапиксельными задними камерами, 4G (LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, USB-OTG, слотом для microSD-карт, двумя слотами для nanoSIM-карт, аккумуляором 4500 mAh. Заявленная стоимость — 349 евро. Размер 161.8 x 76.9 x 8.9 мм, вес 186 г.