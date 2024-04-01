Dragon’s Dogma 2 удивила журналистов производительностью после первого патча — на ПК игра стала работать «значительно лучше»

Вышедший на прошлой неделе первый патч для ролевого экшена Dragon’s Dogma 2 удивил количеством изменений, но, как выяснилось, включал ещё и улучшения производительности — одной из главных технических проблем игры. Источник изображения: Steam (MrRitani)

Источник: 3dnews.ru