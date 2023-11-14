Dragon’s Dogma II получила рейтинг «только для взрослых» — похоже, релиз не за горами

Фэнтезийный боевик Dragon’s Dogma II анонсировали ещё прошлым летом, а сроков выхода у него нет до сих пор. Примерное представление о том, когда ждать релиз, поможет составить первый возрастной рейтинг, полученный игрой. Источник изображения: Capcom

Источник: 3dnews.ru