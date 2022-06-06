Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali серии Valhall

Компания Collabora объявила о сертификации организацией Khronos графического драйвера Panfrost на системах с GPU Mali на базе микроархитектуры Valhall (Mali-G57). Драйвер успешно прошёл все тесты набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и признан полностью совместимым со спецификацией OpenGL ES 3.1. В прошлом году подобная сертификация была пройдена для GPU Mali-G52 на базе микроархитектуры Bifrost.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Сертификация также открывает двери для использования драйвера Panfrost в продуктах, включающих GPU Mali G52 и G57. Например, GPU Mali-G57 используется в ноутбуках Chromebook на базе SoC MediaTek MT8192 и MT8195.

Проверка была выполнена в окружении с дистрибутивом Debian GNU/Linux 12, Mesa и X.Org X Server 1.21.1.3. Подготовленные в ходе подготовки к сертификации исправления и улучшения уже перенесены в Mesa и войдут в состав выпуска 22.2. Сопутствующие изменения для подсистемы ядра DRM (Direct Rendering Manager) переданы для включения в основной состав ядра Linux.

Драйвер Panfrost был основан в 2018 году Алисой Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig), работающей в компании Collabora, и развивался на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM. С позапрошлого года разработчики наладили сотрудничество с компанией ARM, которая предоставила необходимую информацию и документацию. В настоящее время драйвер поддерживает работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx), Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x) и Valhall (Mali G57+). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.



Источник: opennet.ru