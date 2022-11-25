Двадцать четвёртое обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-24 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.
Обновление Ubuntu Touch OTA-24 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2/2 XL/3a/3a XL, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, Asus Zenfone Max Pro M1, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1/M2 Pro, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки «OTA-24», будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлой версией список поддерживаемых устройств не изменился.
Ubuntu Touch OTA-24 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-24 отмечается:
- При разблокировке отпечатком пальца увеличено время ожидания между повторными попытками аутентификации.
- Добавлена начальная поддержка экранного жеста с использованием двойного касания для вывода устройств из спящего режима.
- Добавлен обработчик URL-схемы «sms://» для открытия приложения для отправки сообщений.
- В реализации протокола Aethercast, применяемого для подключения к внешним экранам по беспроводному соединению, добавлена поддержка разрешения 1080p.
- Проведена работа над ошибками в программе для отправки сообщений и прослойке для обработки sms/mms.
- На большинстве поддерживаемых устройств обеспечена работа кнопок управления гарнитурой.
- Проведена оптимизация производительности компонента Mir-Android-Platform, обеспечивающего работу дисплейного менеджера Mir в окружении с графическими драйверами из платформы Android.
Источник: opennet.ru