Двадцать второе обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-22 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.
Обновление Ubuntu Touch OTA-22 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки «OTA-21», будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлой версией добавлена поддержка смартфонов Asus Zenfone Max Pro M1, Xiaomi Poco M2 Pro, Google Pixel 2 и Google Pixel 3a XL.
Ubuntu Touch OTA-22 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-22 отмечается:
- В браузере Morph реализована поддержка камеры и обеспечена возможность совершения видеовызовов.
- Для большинства устройств включена поддержка WebGL.
- Для устройств с FM-приёмником добавлен управляющий фоновый процесс, а в каталоге размещено приложение для прослушивания радио.
- В приложениях на основе QQC2 (Qt Quick Controls 2) обеспечено использование стилей из системной темы оформления. Например, при выборе тёмной темы, автоматически будет применено тёмное оформление.
- Реализована поддержка поворота экрана снятия блокировки и изменено оформление нижней панели с кнопками для экстренных вызовов.
- В интерфейсе совершения звонка реализовано автодополнение ввода телефонного номера и добавлен показ записей из адресной книги, соответствующих введённой части номера.
- Сборки для смартфона Volla Phone X переведены на использование прослойки Halium 10, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования, основанный на компонентах от Android 10. Переход на Halium 10 позволил реализовать поддержку датчика отпечатков пальцев и устранить ряд проблем.
- В прошивках для Pixel 3a / 3a XL реализован бустерный режим для ограничения числа задействованных ядер CPU, снижено энергопотребление при выключенном экране, а также улучшено качество звука и управление громкостью.
- Приближен к полноценному виду порт для устройств Oneplus 5 / 5T.
Источник: opennet.ru