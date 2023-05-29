Две уязвимости в LibreOffice

Раскрыта информация о двух уязвимостях в свободном офисном пакете LibreOffice, наиболее опасная из которых потенциально позволяет выполнить код при открытии специально оформленного документа. Первая уязвимость была без лишней огласки устранена в мартовских выпусках 7.4.6 и 7.5.1, а вторая в майских обновлениях LibreOffice 7.4.7 и 7.5.3.

Первая уязвимость (CVE-2023-0950) потенциально позволяет добиться выполнения своего кода в системе при открытии электронной таблицы, включающей специально модифицированные формулы, такие как AGGREGATE, в которых передано меньше параметров, чем ожидается. Проблема вызвана переполнением индекса массива через нижнюю границу (underflow) в коде разбора формул (ScInterpreter), применяемом при обработке электронных таблиц.

Вторая уязвимость (CVE-2023-2255) позволяет атакующему подготовить специально оформленный документ, при открытии которого без вывода запроса и предупреждения будут загружены внешние ссылки, что не соответствует заявленному поведению LibreOffice, подразумевающему вывод предупреждения при загрузке связанного содержимого. Проблема вызвана недоработкой в коде запроса полномочий при использовании механизма «Floating Frames», похожего на iframe в HTML и позволяющего динамически включать содержимое внешних файлов в документ.



Источник: opennet.ru