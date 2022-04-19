Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian

Стив Макинтаир (Steve McIntyre), несколько лет занимавший пост лидера проекта Debian, выступил с инициативой переосмысления отношения Debian к поставке проприетарных прошивок, которые в настоящее время не включаются в состав официальных установочных образов и поставляются в отдельном репозитории non-free. По мнению Стива, попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования.

Проприетарные прошивки помещаются в отдельный репозиторий non-free, наряду с другими пакетами, распространяемыми не под свободными и открытыми лицензиями. Репозиторий non-free официально не относится к проекту Debian и пакеты из него не могут входить в состав установочных и live-сборок. Из-за этого установочные образы с проприетарными прошивками собираются отдельно и отнесены к категории неофициальных, хотя формально их разработкой и сопровождением занимается проект Debian.

Таким образом, в сообществе достигнут определённый статус кво, в котором совмещено желание поставлять в дистрибутиве только открытое ПО и потребность пользователей в прошивках. Имеется и небольшой набор свободных прошивок, который включён в официальные сборки и репозиторий main, но таких прошивок очень мало и их недостаточно в большинстве случаев.

Применяемый в Debian подход создаёт многие проблемы, среди которых неудобство для пользователей и траты ресурсов на сборку, тестирование и размещение неофициальных сборок с закрытыми прошивками. Проект преподносит в качестве основных рекомендуемых сборок официальные образы, но лишь вводит этим пользователей в замешательство, так как в процессе установки они сталкиваются с проблемами в поддержке оборудования. Использование же неофициальных сборок невольно приводит к популяризации несвободного ПО, так как пользователь вместе с прошивками получает и подключённый репозиторий non-free с другим несвободным ПО, в то время как если бы прошивки предлагались отдельно, без включения репозитория non-free можно было бы обойтись.

Последнее время производители всё более активно прибегают к использованию внешних прошивок, загружаемых операционной системой, вместо поставки прошивок в постоянной памяти на самих устройствах. Подобные внешние прошивки необходимы многим современным графическим, звуковым и сетевым адаптерам. При этом неоднозначен вопрос, насколько прошивки можно относить к требованиям поставки только свободного ПО, так как по сути прошивки выполняются на аппаратных устройствах, а не в системе, и относятся к оборудованию. С тем же успехом на современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.

Стив вынес на обсуждение пять основных вариантов оформления поставки прошивок в Debian, которые планируется выставить на общее голосование разработчиков:

Оставить всё как есть, поставлять закрытые прошивки только в отдельных неофициальных сборках.

Прекратить предоставление неофициальных сборок с несвободными прошивками и привести дистрибутив в соответствие с идеологией проекта по поставке только свободного ПО.

Перевести неофициальные сборки с прошивками в разряд официальных и поставлять их параллельно и в одном месте со сборками, включающими только свободное ПО, что упростит поиск пользователем нужной прошивки.

Включить проприетарные прошивки в состав штатных официальных сборок и отказаться от поставки отдельных неофициальных сборок. Недостатком такого подхода является включение репозитория non-free по умолчанию.