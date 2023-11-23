«Джеймс Уэбб» обнаружил экзопланету с дождями из песка

Не так давно в это тяжело было поверить, но мы смогли отыскать свыше 5,5 тыс. инопланетных миров у далёких звёзд и их число растёт каждый день. Более того, новейшие инструменты типа космической обсерватории «Джеймс Уэбб» в ряде случаев могут изучить атмосферы далёких планет, и многие из них, мягко говоря, удивительны! Например, изучение мира WASP-107b, удалённого от нас на 200 световых лет, показало наличие там облаков из песка и песчаных дождей. Планета, из которой сыплется песок в представлении художника. Источник изображения: LUCA School of Arts/ Klaas Verpoest, Johan Van Looveren/Achrène Dyrek/Michiel Min/Leen Decin/European MIRI EXO GTO team/ESA/NASA

Источник: 3dnews.ru