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«Джеймс Уэбб» обнаружил кандидата в самые древние чёрные дыры

Каждый новый научный инструмент обеспечивает непрерывный поток удивительной информации, но только некоторые из них способны кардинально изменить наши знания о мире, в котором мы живём. Таким уникальным инструментом стала инфракрасная космическая обсерватория им. Джеймса Уэбба. Только с её помощью удалось заглянуть ещё дальше в глубины Вселенной, где многое ещё только рождалось. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews
Источник: 3dnews.ru

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