«Джеймс Уэбб» обнаружил облака затвердевшего спирта вокруг протозвёзд

Международная группа учёных при помощи прибора MIRI (Mid-Infrared Instrument) на космическом телескопе «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружила в скоплениях вещества вокруг протозвёзд IRAS 2A и IRAS 23385 ледяные соединения сложных органических молекул: этилового спирта и, предположительно, уксусной кислоты. Снимок протозвезды IRAS 23385. Источник изображения: webbtelescope.org

Источник: 3dnews.ru