«Джеймс Уэбб» открыл две экзопланеты, пережившие гибель своих звёзд

Космическая обсерватория им. Джеймса Уэбба сделала два редких наблюдения — напрямую увидела две экзопланеты в системах с белыми карликами. Это экзотика в квадрате — получить свет от планет вне Солнечной системы и ещё переживших смерть своей звезды. Художественное представление экзопланеты-гиганта в системе с белым карликом. Источник изображения: Robert Lea

Источник: 3dnews.ru