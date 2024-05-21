«Джеймс Уэбб» приблизил учёных к разгадке тайны пухлой экзопланеты с плотностью хлопка

Из более чем 5000 экзопланет учёные открыли единицы объектов с крайне низкой плотностью, которые стали называть пухлыми планетами (puffy planet). Загадку одной из таких планет, похоже, помог разгадать космический телескоп им. Джеймса Уэбба. Вчера в журнале Nature одновременно вышли две статьи, которые объясняют, как могла образоваться планета с плотностью хлопка. Художественное представление экзопланеты WASP-107b. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru