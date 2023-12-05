«Джеймс Уэбб» разглядел большие запасы замороженного угарного газа в центре Млечного Пути

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США обнаружил большое количество угарного газа в замороженном виде вблизи центрального региона галактики Млечный Путь. Речь идёт об огромном молекулярном облаке G0.253+0.016, которое астрономы в шутку называют «Кирпичом» из-за его формы и высокой плотности материи. Источник изображения: Адам Гинзбург

Источник: 3dnews.ru