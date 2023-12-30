«Джеймс Уэбб» разглядел в огромной древней галактике шесть галактик меньшего размера

Космическая обсерватория им. Джеймса Уэбба совершила одно из самых значительных разоблачений в астрономии последних лет. Обнаруженная в 2013 году крупнейшая древняя галактика HFLS3 возрастом всего 880 млн лет оказалась не тем, о чём заявили учёные. Как показало наблюдение с помощью «Уэбба», HFLS3 — это столкновение шести молодых галактик на заре времён. «Галактика» HFLS3 в представлении художника. Источник изображения: ESA/C. Carreau

Источник: 3dnews.ru