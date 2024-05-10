Джек Дорси: децентрализованная соцсеть Bluesky повторяет ошибки Twitter

Бывший глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) подверг резкой критике сервис микроблогов Bluesky с децентрализованной структурой, основанный им в 2021 году. По словам Дорси, этот сервис «повторяет все ошибки», которые он допустил, управляя Twitter. Он заявил, что предпочитает Nostr, несмотря на то, что он «странный и трудный в использовании». Источник изображения: Bluesky

Источник: 3dnews.ru