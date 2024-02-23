Дженсен Хуанг заявил, что NVIDIA готова выпускать кастомные ИИ-чипы по индивидуальному заказу

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) намекнул, что компания намеревается осваивать рынок нестандартных (кастомных) чипов — у этого сегмента есть потенциал, и интерес к такой продукции связан с отраслью искусственного интеллекта. Под кастомными подразумеваются чипы, тем или иным образом заточенные под нужды конкретного клиента. Зачастую их делают на базе уже существующих решений, добавляя или меняя те или иные составляющие. Источник изображения: nvidia.com

Источник: 3dnews.ru