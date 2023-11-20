EdytorNC v2023-11-20

По прошествии пяти лет разработки доступен новый выпуск EdytorNC, редактора программ для станков с ЧПУ. Кроме подсветки синтаксиса, редактор имеет несколько дополнений для комфортной работы с G-кодами.

Выпуск примечателен добавлением новых инструментов. Теперь доступны четыре программы:

EditorNC – собственно редактор.

SerialPortFileServer – небольшая утилита для обмена программами со станком через последовательный порт.

FTPserver (new) – утилита, позволяющая обмениваться программами через ftp.

ProgramManager (new) – средство для поиска в программах совпадений по названию и/или номеру детали.

Программа написана на C++ и использует библиотеки Qt.

Лицензия LGPL-3.0.

Источник: linux.org.ru