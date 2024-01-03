Эффективный менеджмент: стараниями Маска стоимость X упала в 3,5 раза за год

После покупки Twitter Илоном Маском (Elon Musk) дела соцсети, переименованной в X, идут далеко не лучшим образом. В последнее время дело дошло до того, что соцсеть стала терять крупных рекламодателей, что повлекло за собой значительное сокращение доходов компании. Как следствие, упала и рыночная стоимость X. По оценкам фонда Fidelity, всего за год социальная сеть растеряла 71,5 % своей стоимости. Источник изображения: X

Источник: 3dnews.ru