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Египетская сила: для «Русы против ящеров» вышло крупное обновление с кооперативом на пятерых и миссией в Африке

Создатели псевдоисторического экшена «Русы против ящеров» из российской студии the Bratans подготовили для фанатов приятный сюрприз: заявленное на начало февраля крупное обновление для игры доступно уже сейчас. Источник изображения: Steam (GARRYPO)
Источник: 3dnews.ru

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