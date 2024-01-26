Египетская сила: для «Русы против ящеров» вышло крупное обновление с кооперативом на пятерых и миссией в Африке

Создатели псевдоисторического экшена «Русы против ящеров» из российской студии the Bratans подготовили для фанатов приятный сюрприз: заявленное на начало февраля крупное обновление для игры доступно уже сейчас. Источник изображения: Steam (GARRYPO)

Источник: 3dnews.ru