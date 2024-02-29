EK представила термоэлектрический водоблок для СЖО EK-Quantum Delta² TEC с поддержкой чипов Intel Core 14-го поколения

Словенский производитель систем жидкостного охлаждения EK представил обновлённый водоблок EK-Quantum Delta² TEC для процессоров с поддержкой чипов Intel Core 14-го поколения (Raptor Lake Refresh-S), оснащённый технологией термоэлектрического охлаждения Intel Cryo Cooling. Новинка разработана в рамках частной коллаборации с Intel, поскольку последняя прекратила поддержку проекта Cryo Cooling ещё в прошлом году. Источник изображений: EK

Источник: 3dnews.ru