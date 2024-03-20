ЕКА запустит систему Genesis для измерения Земли с миллиметровой точностью

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило €76,6 млн на разработку орбитальной обсерватории Genesis, которая сможет определять положение объектов на Земле с точностью до одного миллиметра. Ещё €156,8 млн выделено на запуск низкоорбитальной группировки аппаратов тестирования и повышения надёжности спутниковой навигации. Спутник Genesis. Источник изображений: esa.int

Источник: 3dnews.ru