Экс-гендиректор Binance, которому грозит до 10 лет тюрьмы, стал богаче на $25 млрд в 2023 году

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) увеличил своё состояние в 2023 году почти на $25 млрд на фоне восстановления рынка криптовалюты, пишет Bloomberg. Напомним, что Чжао вместе с криптобиржей признал вину по уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег, и был вынужден покинуть свой пост в рамках соглашения с Министерством юстиции США. Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru