Экспедиция по поиску инопланетных технологий потерпела фиаско из-за ошибки с местом падения метеорита

Как в своё время сообщило Космическое командование США, 8 января 2014 года на Землю у побережья Папуа-Новой Гвинеи упал метеорит, идентифицированный как первое достигшее Земли межзвёздное тело. Позже этот объект стал предметом интереса группы учёных проекта «Галилей» (Galileo) по поиску инопланетных технологий. Они считали, что упавшее тело с высокой вероятностью могло оказаться зондом пришельцев, следы которого стоило найти. И они попытались. Поднятые со дна Тихого океана образцы межзвёздного метеорита. Источник изображения: Galileo Project

Источник: 3dnews.ru