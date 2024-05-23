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Эксперимент, очевидно, неудачный: спустя всего три месяца после добавления из Overwatch 2 вырежут ещё один PvE-режим

Любителям PvE-контента в Overwatch 2 не везёт: сначала Blizzard Entertainment отменила амбициозную кампанию, потом свернула разработку пришедших на её смену сюжетных миссий, а теперь закрывает ещё один режим. Источник изображений: Blizzard Entertainment
Источник: 3dnews.ru

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