Эксперимент по получению контроля над пакетами в репозитории AUR

Опубликованы результаты эксперимента по захвату контроля над пакетами в репозитории AUR (Arch User Repository), применяемом для распространения сторонними разработчиками своих пакетов без включения в основные репозитории дистрибутива Arch Linux. Исследователи подготовили скрипт, проверяющий истечение регистрации доменов, фигурирующих в файлах PKGBUILD и SRCINFO. В ходе запуска данного скрипта было выявлено 14 просроченных домена, используемых в 20 пакетах для загрузки файлов.

Простой регистрации домена недостаточно для подмены пакета, так как загружаемое содержимое проверяется по уже загруженной в AUR контрольной сумме. Тем не менее, оказалось, что сопровождающие около 35% пакетов в AUR используют в файле PKGBUILD параметр «SKIP» для пропуска проверки контрольной суммы (например, указывают sha256sums=(‘SKIP’)). Из 20 пакетов с просроченными доменами параметр SKIP использовался в 4.

Для демонстрации возможности совершения атаки исследователи купили домен одного из пакетов, не проверяющих контрольные суммы, и разместили на нём архив с кодом и изменённый сценарий установки. Вместо фактического содержимого в сценарий был добавлен вывод предупреждения о выполнении стороннего кода. Попытка установки пакета приводила к загрузке подменённых файлов и, так как контрольная сумма не проверялась, к успешной установке и запуску добавленного экспериментаторами кода.

Пакеты, домены с кодом для которых оказались просрочены:

firefox-vacuum

gvim-checkpath

wine-pixi2

xcursor-theme-wii

lightzone-free

scalafmt-native

coolq-pro-bin

gmedit-bin

mesen-s-bin

polly-b-gone

erwiz

totd

kygekteampmmp4

servicewall-git

amuletml-bin

etherdump

nap-bin

iscfpc

iscfpc-aarch64

iscfpcx

Источник: opennet.ru