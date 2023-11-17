Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro

После 9 месяцев разработки началось тестирование экспериментальных сборок ALT Linux для китайских процессоров с архитектурой Loongarch64, реализующей RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V. Для загрузки доступны варианты с пользовательскими окружениями Xfce и GNOME, собранные на базе репозитория Сизиф. В состав входит типовой набор пользовательских приложений, включая LibreOffice, Firefox и GIMP. Отмечается, что «Альт» стал первым российским дистрибутивом, начавшим формирование сборок для Loongarch64. Из глобальных проектов порт для Loongarch недавно был принят в состав Debian GNU/Linux.

Для ускорения подготовки порта в ALT Linux разработчиками был задействован процесс догоняющей сборки пакетов, позволяющий автоматизировать сборку для новых платформ, используя информацию о появлении новых версий в основном репозитории. Изначально примерно 6 месяцев было потрачено на ручное портирование тысячи базовых пакетов для Loongarch64, после чего был настроен автоматизированный процесс сборки, позволивший довести число доступных пакетов до 17 тысяч (91.7% от всего репозитория Сизиф). Кроме Loongarch64, дистрибутив ALT Linux собирается для 5 первичных (i586, x86_64, aarch64, armh, ppc64le) и 3 неосновных (Эльбрус, mipsel, riscv64) платформ.

Дополнительно можно отметить публикацию экспериментальных сборок ALT Mobile для мобильных устройств. Сборки поставляются с графической оболочной Phosh, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland. Для загрузки подготовлены образы для QEMU (x86_64, ARM64 и RISC-V), а также образ прошивки для смартфона Pinephone Pro. В состав входят такие программы, как Telegram Desktop, Chatty, Firefox, Сhromium, Megapixels, Clapper, MPV, Amberol, Evince, Foliate, GNOME Сalculator, GNOME Sound Recorder, GNOME Software, GNOME Сontrol Сenter, Phosh Mobile Settings, ALT Tweaks, GNOME Calls и GNOME Maps, адаптированные для работы с небольшими сенсорными экранами.