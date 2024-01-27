Эксперты нашли следы тестирования ИИ в свежей бета-версии Apple iOS 17.4

В преддверии анонса Apple новых функций ИИ для iOS 18, который, как предполагается, состоится в июне, компания усиливает исследования и разработки в этой области. Проанализировав код свежей бета-версии iOS 17.4, эксперты обнаружили попытки интеграции больших языковых моделей Apple в экосистему iOS, особенно в таких приложениях, как Messages и голосовой помощник Siri. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru