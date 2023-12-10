Эксперты настороженно оценивают пассивную безопасность Tesla Cybertruck

Специалисты в области безопасности дорожного движения уже высказывали свою озабоченность безопасностью электрических пикапов и внедорожников в целом, поскольку они являются скоростными и тяжёлыми транспортными средствами, а прочный «панцирь» Tesla Cybertruck из нержавеющей стали вызвал ещё более сильную обеспокоенность своей способностью наносить урон пешеходам, велосипедистам и другим автомобилям. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru