EKWB представила водоблоки для процессоров Intel с гигантским сокетом LGA 7529

EK Water Blocks (EKWB) анонсировала водоблоки EK-Pro CPU WB 7529 и 7529 Rack для систем жидкостного охлаждения будущих процессоров Intel Xeon в исполнении LGA 7529, в частности, Sierra Forest (платформа Birch Stream). Появление последних на коммерческом рынке ожидается в первой половине нынешнего года. Эти процессоры получат до 288 E-ядер, а поэтому им потребуется эффективное охлаждение. Впрочем, этот же сокет, как ожидается, будет использоваться и для других чипов Xeon. Решение EK-Pro CPU WB 7529 Ni + Acetal ориентировано на рабочие станции и высокие серверные корпуса. Используются три стандартных фитинга G1/4″, которые расположены в верхней части. Версия EK-Pro CPU WB 7529 Rack Ni + Acetal, в свою очередь, подойдёт для серверов формата 1U. Данная версия водоблока оборудована четырьмя фитингами стандарта G1/8″, которые расположены в боковых частях.

Источник: 3dnews.ru