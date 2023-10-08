Электрические грузовики способны преодолевать за сутки от 1000 до 1720 км

Для грузового транспорта использование тяговых аккумуляторов в качестве источника энергии считается неудобным по причине их большой массы и внушительных габаритов, которые снижают полезную нагрузку. Время зарядки тоже скрадывает эффективность эксплуатации, но Mercedes-Benz удалось доказать, что её электрический грузовик eActros 600 способен проезжать за смену до 1000 км, всего лишь раз останавливаясь для подзарядки. Источник изображения: Daimler AG

Источник: 3dnews.ru