Электрический кроссовер Rivian R2 за $45 000 позволит сложить все сидения в ровный пол

Прошлый год калифорнийский производитель электромобилей Rivian завершил с убытками в размере $5,4 млрд, и эта компания в своём развитии решила ориентироваться на опыт Tesla, а потому представила на этой неделе более доступный электромобиль, за счёт массовых продаж которого надеется поправить своё финансовое положение с 2026 года. Кроссовер Rivian R2 будет предлагаться по цене от $45 000. Источник изображений: Rivian

Источник: 3dnews.ru