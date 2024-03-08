Электролёт AeroHT Voyager X2 совершил полёт в центре китайского Гуанчжоу

Компания AeroHT, дочернее предприятие китайского производителя электромобилей Xpeng, сообщило в пятницу о том, что её электролёт AeroHT Voyager X2 выполнил успешный полёт на небольшой высоте в центральном деловом районе китайского города Гуанчжоу. Аппарат выполнил полёт от площади Tiande Square до телебашни Гуанчжоу (Кантонская башня). Источник изображений: XPeng AeroHT

Источник: 3dnews.ru