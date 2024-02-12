Электролёты Joby Aviation начнут перевозить пассажиров в Дубае с 2026 года

Власти преуспевающих ближневосточных стран давно неравнодушны к идее организации пассажирских авиаперевозок с помощью летательных аппаратов на электротяге, и достигнутое Joby Aviation на этой неделе соглашение с правительством ОАЭ подчёркивает неизменность этого курса. Компания сможет начать коммерческую эксплуатацию своих воздушных такси в Дубае с 2026 года. Источник изображения: Joby Aviation

Источник: 3dnews.ru