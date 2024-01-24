Электромобиль Apple задержится до 2028 года и выйдет без полноценного автопилота

Компания Apple умерила свои амбиции касательно выпуска автомобиля, условного Apple Car. Если изначально компания собиралась выпустить полностью беспилотную машину, то теперь в планах Apple значится более традиционный электромобиль лишь с продвинутой системой помощи водителю. Кроме того, Apple снова перенесла сроки реализации проекта, пишет издание Bloomberg. Проект Apple по разработке электромобиля — Project Titan — реализуется с 2014 года. Сроки выпуска машины уже много раз откладывались, у проекта неоднократно менялись руководители, а также проводились увольнения в команде разработчиков и менялась стратегия. С 2021 года проект возглавляет вице-президент Apple Кевин Линч (Kevin Lynch), однако от очередной смены стратегии увернуться не получилось.

Источник: 3dnews.ru