Электромобиль NIO ET9 получил аккумуляторные ячейки и 5-нм чип собственной разработки

У китайской компании NIO на конец года было запланировано мероприятие, в ходе которого был представлен флагманский электромобиль ET9, а также станции экспресс-замены батарей нового поколения. Машина получила процессор и аккумуляторные ячейки собственной разработки, а также три лидара и продвинутую активную подвеску. В продажу новинка поступит в первом квартале 2025 года. Источник изображений: NIO

Источник: 3dnews.ru