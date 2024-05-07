Электромобили Tesla с включённым автопилотом продолжили попадать в ДТП даже после обновления ПО

По меньшей мере двадцать автомобилей Tesla с включённым автопилотом попали в аварии после декабрьской отзывной кампании для обновления системы помощи водителю, сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Теперь NHTSA требует от Tesla предоставить данные, которые позволят сравнить характеристики транспортных средств до и после отзыва, включая количество предупреждений водителям о необходимости держать руки на руле. Источник изображения: KTVU TV/AP

Источник: 3dnews.ru