Электромобили возрождённой марки Scout будут изобиловать механическими органами управления

В 2020 году немецкий автогигант Volkswagen стал владельцем торговой марки Scout, которая в США прославилась своими пикапами и внедорожниками, выпускавшимися с 1961 по 1980 годы в Индиане. Возрождать её на американском рынке было решено за счёт строительства предприятия по выпуску электромобилей в Южной Каролине, и глава Scout Motors недавно пояснил, чем будут характеризоваться эти транспортные средства. Источник изображения: Scout Motors

Источник: 3dnews.ru