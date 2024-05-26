Электромобили загрязняют воздух износом шин на 30 % сильнее, чем машины с ДВС

Польза от перехода на использование электромобилей оспаривается самыми разными группами экспертов. Одни ссылаются на вред экологии, причиняемый при производстве и утилизации тяговых аккумуляторов, а также выработке электроэнергии для их зарядки с использованием углеводородного топлива. Другие находят довольно неожиданные факторы — повышенный износ шин электромобилей, как выясняется, тоже вредит экологии. Источник изображения: Nissan Motor

Источник: 3dnews.ru