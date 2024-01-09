Электромобильному стартапу Arrival снова грозит исключение из биржи Nasdaq

По сообщениям сетевых источников, 3 января 2024 года Arrival получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи. Причиной этого стало то, что Arrival не опубликовала в течение шести месяцев отчёт по итогам второго квартала финансового года, который закончился 30 июня 2023 года, а также не проводила общего собрания акционеров в течение года. Источник изображения: Arrival

Источник: 3dnews.ru