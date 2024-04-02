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Embox v0.6.2

2 апреля 2024 года вышла очередная версия открытой операционной системы реального времени Embox.

Среди изменений:

  • Существенно переработана файловая подсистема.
  • Добавлена поддержка отечественного RISC-V микроконтроллера k1921vg015.
  • Добавлена утилита для перепрошивки МК STM32 на лету.
  • Улучшены API для символьных и блочных устройств.
  • Улучшна поддержка некоторых платформ включая RasPi & STM32.
  • Добавлена новая аннотация nocode в Mybuild.
  • Добавлены новые внешние библиотеки.

Источник: linux.org.ru

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