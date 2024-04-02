Embox v0.6.2

2 апреля 2024 года вышла очередная версия открытой операционной системы реального времени Embox.
Среди изменений:
- Существенно переработана файловая подсистема.
- Добавлена поддержка отечественного RISC-V микроконтроллера k1921vg015.
- Добавлена утилита для перепрошивки МК STM32 на лету.
- Улучшены API для символьных и блочных устройств.
- Улучшна поддержка некоторых платформ включая RasPi & STM32.
- Добавлена новая аннотация nocode в Mybuild.
- Добавлены новые внешние библиотеки.
Источник: linux.org.ru